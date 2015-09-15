В партії Порошенка хочуть скасувати засідання парламенту до проведення місцевих виборів

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що зараз проробляється варіант зміни календарного плану з тим, щоб "максимальну кількість тижнів, на скільки це можливо перед місцевими виборами, працювати народним депутатам у виборчих округах".

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Кононенко вважає, що такий підхід дозволив би зняти агітаційну складову у Верховній Раді.

Тобто, щоб політичні сили не проводили агітацію із парламентської трибуни.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про місцеві вибори, згідно з яким волевиявлення громадян вібдудеться 25 жовтня.