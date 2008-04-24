До лав ”Єдиного Центру” долучилося 48 облич

Лави політичної партії "Єдиний Центр" поповнилися новими 48 членами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Зокрема, 23 квітня президія "Єдиного Центру" прийняла у партію 48 “яскравих особистостей, які, безумовно, внесуть свій вклад в розвиток української держави”. Серед них – директор, художній керівник Національного хору імені Григорія Верьовки, Герой України, народний артист СРСР і України Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ, голова Хмельницької облдержадміністрації Іван ГАВЧУК, міський голова Кременчука Микола ГЛУХОВ, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Віталій ЗЕЛЮК, вчений-агроном, доктор сільськогосподарських наук, Герой Соціалістичної праці Федір МОРГУН, декан юридичного факультету Хмельницького університету управління та права Олег ОМЕЛЬЧУК, ректор Полтавського національного технічного університету Володимир ОНИЩЕНКО, Герой України, Заслужений працівник сільськогосподарського виробництва Василь ПЕТРИНЮК, голова наглядової ради ВАТ «Вугілля», в минулому – міністр вугільної промисловості та губернатор Донецької області Сергій ПОЛЯКОВ, радник Президента України Лідія ПОРЕЧКІНА, соліст-вокаліст мистецько-продюсерського центру, лауреат міжнародних конкурсів Микола СІКОРА, мер міста Городок Хмельницької області Віктор ХОПТИНЕЦЬ, проректор Подільського державного аграрно-технічного університету Анатолій ЦВІГНУ, директор Хмельницької обласної філармонії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ.

"Єдиний Центр" констатує, що сьогодні в українському суспільстві намітився процес консолідації національної еліти. “Люди втомилися від постійних чвар політиків і щоденного негативу, який ллється із ЗМІ. Це свідчить про те, що час перебування в стані невизначеності та розбрату підходить до свого завершення і розпочинається час єднання”, зазначають у політичній силі.