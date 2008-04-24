Ющенко категорично проти приватизації державних банків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти приватизації державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на щоквартальній прес-конференції в Києві.

Він наголосив, що розмови про приватизацію цих банків не мають під собою достатніх підстав, оскільки ці банки є прибутковими. Він також зауважив, що керівництво деяких країн навпаки намагається їх придбати.

В цілому, говорячи про приватизацію, Президент наголосив, що отримані від продажу підприємств кошти, мають направлятись суто на розвиток виробництва, а не на проїдання. Президент назвав такі ініціативи «політичними цукерками».

Він також переконаний, що перед приватизацією необхідно оздоровити та збільшити привабливість об’єктів, а потім після належної реклами проводити публічну приватизацію.

На його переконання, проведення приватизації в інший спосіб «є солодким популізмом, який не виведе національну економіку» на вищий рівень.

В.ЮЩЕНКО також виступив за ухвалення загальнонаціональної концепції приватизації на найближчі 3-5 років перед безпосереднім продажем підприємств.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що погодиться на приватизацію лише тієї частини припортового заводу, яка виробляє продукти хімії, натомість категорично проти приватизації трубопроводу та компоненту, який забезпечує «перевалку» аміаку.