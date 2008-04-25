Гелетей прибув до Фонду держмайна

Начальник Управління Державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ прибув до Фонду державного майна і зараз проводить консультації з Валентиною СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, яку за рішенням Кабінету Міністрів усунули з посади керівника ФДМ.

Про це УНІАН повідомив представлений сьогодні прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Андрій ПОРТНОВ.

"Про що вони говорять, я можу тільки здогадуватися", - зазначив в.о. голови ФДМ.

За словами А.ПОРТНОВА, поширена сьогодні інформація про нібито захоплення Фонду держмайна представниками Кабінету Міністрів не відповідає дійсності.

"Ми з прем`єр-міністром приїхали до Фонду сьогодні вдвох. Юлія Володимирівна навіть відмовилася від машини супроводу", - зазначив в.о. голови Фонду.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2008 р. Кабмін усунув В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Проте вже 7 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про усунення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання обов’язків голови Фонду державного майна. Президент також направив відповідне подання з приводу конституційності розпоряджень Кабінету Міністрів до Конституційного Суду.

Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО представила А.ПОРТНОВА як нового виконуючого обов`язки голови Фонду держмайна.

Сам А.ПОРТНОВ заявив, що Київський окружний адміністративний суд своїми постановами припинив дії указів Президента України про кадрові призначення у ФДМ, а також зупинення приватизації Одеського припортового заводу.