У Британії незадоволені, що в санкційний список України потрапили журналісти BBC

Редактор служби іноземних новин компанії Ендрю Рой заявив Радіо Свобода, що вважає це за «ганебний напад на свободу засобів інформації».

«Ці санкції проти журналістів BBC, які повідомляють про становище в Україні неупереджено й об’єктивно, цілком недоречні і нез’ясовні, і ми закликаємо владу України негайно зняти їх зі списку», – мовиться в його заяві, надісланій Радіо Свобода.

У новому санкційному списку є ще кількадесят людей, названих журналістами, і там поміж російських журналістів чи кореспондентів інших іноземних російськомовних чи проросійських видань є і ще кілька журналістів великих західних засобів інформації. Це, крім трьох працівників BBC, також троє іспанських журналістів і один німецький.

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Вони наведені в частині санкційного списку, перелічені в якій названі «міжнародними спостерігачами» на «виборах» у Донецькій та Луганській областях і «референдумі» в Автономній Республіці Крим» – ідеться про «референдум», влаштований російськими окупантами щодо «вступу Криму до складу Росії», і незаконні «вибори», які влаштували минулої осені сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР» за підтримки Росії й на порушення мінських домовленостей; через те, що їх не визнавала міжнародна спільнота, у «спостереженні» за ними брали тільки деякі іноземні проросійські діячі.

Чи дійсно були згадані журналісти такими «спостерігачами», чи якимсь іншим чином порушили українське законодавство (наприклад, щодо порядку в’їзду на тимчасово окуповані території), наразі достеменно не відомо.

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За повідомленнями у твітері інших журналістів, у четвер, 17 вересня, очікують на заяву з приводу складу цього списку від Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня про застосування санкцій проти Росії.

Раніше, РНБО підтримала пропозиції Кабінету міністрів щодо розширення санкцій проти Російської Федерації за підтримку тероризму.