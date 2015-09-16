Порошенко підписав указ про введення санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня про застосування санкцій проти Росії.

Про це написав у Твітер прес-секретар президента Святослав Цеголко.

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«Президент підписав указ про введення санкцій проти Росії. Найближчим часом він з'явиться на сайті», - написав Цеголко.

Президент підписав указ про введення санкцій проти Росії. Найближчим часом він з'явиться на сайті. pic.twitter.com/VNOcOJIqmB — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 16, 2015

«Увести в дію рішення РНБО від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - зазначається в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Раніше сьогодні президент поінформував про рішення РНБО від 2 вересня 2015 року про розширення переліку юридичних та фізичних осіб Російської Федерації та інших країн, проти яких Україна застосовує економічні санкції та інші обмежувальні заходи.

За словами Порошенка, ці обмежувальні заходи стосуються понад 400 фізичних і 90 юридичних осіб, відповідальних за здійснення злочинної діяльності проти нашої країни.