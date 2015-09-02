РНБО розширила санкції проти Росії за підтримку тероризму

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, сьогодні "Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції Кабміну і Служби безпеки України та вирішила розширити перелік юридичних та фізичних осіб Російської Федерації та інших країн, стосовно яких застосовуються санкції".

Зокрема, зазначається, що "ці особи здійснюють терористичну діяльність, беруть участь у фінансуванні тероризму чи іншій підтримці цієї злочинної діяльності, а також в порушення норм міжнародного права підтримують анексію Російською Федерацією частини території України".

Читайте такожСанкції та героїзм українських воїнів: Порошенко розповів, що стримує російську агресію

"Це рішення обумовлено необхідністю ефективного реагування на тривалу збройну агресію Російської Федерації проти України, сприяння і фінансування нею терористичної діяльності, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території України, численних людських жертв, спричинило реальні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим сказано, що Кабінету міністрів України спільно зі Службою безпеки України, Національним банком України та Генеральною прокуратурою України запропоновано забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності застосування санкцій.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Кабінет міністрів схвалив новий пакет додаткових санкцій проти Російської Федерації і відправив їх на розгляд РНБО.