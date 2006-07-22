Президент України Віктор ЮЩЕНКО налаштований на співпрацю з парламентом і майбутнім урядом заради стабільності держави, її розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу.

“Разом ми маємо докласти зусиль для закріплення позитивних тенденцій в економіці”, - додав глава держави.

Зазначивши, що пропозиція коаліції відносно кандидатури майбутнього прем’єр-міністра до нього надійшла (пропозиція щодо кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА), В.ЮЩЕНКО заявив: “Відповідно до Конституції, глава держави має 15 днів для того, щоби визначитися щодо подання цієї кандидатури на затвердження Верховної Ради. Я діятиму виключно у нормах українського законодавства, приймаючи відповідальне для країни рішення щодо майбутнього парламенту і уряду. Своє рішення я проголошу у визначений Конституцією термін”.

За словами В.ЮЩЕНКА, країні потрібен ефективний уряд, який продовжить розпочаті реформи і нарощуватиме темпи економічного зростання.