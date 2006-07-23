У 100 школах Києва запровадять новий предмет

У 100 київських школах з 1 вересня запровадять новий предмет “Християнська етика в українській культурі».

Столичні чиновники запевняють, що ця дисципліна допомагатиме дітям уникнути багатьох шкільних проблем. Інновацію поки що експериментально поширили лише в Києві, хоча рік тому Президент Віктор ЮЩЕНКО пропонував запровадити християнську етику в усіх українських школах, відзначає «5 канал»

Впродовж року у Києві «Християнська етика в українській культурі» викладалась факультативно.

Нову дисципліну запровадять лише у тих школах, де педагогічна рада і батьки дали на це згоду. Його будуть викладати раз на тиждень для учнів з 1-го по 4-й клас.

У КМДА стверджують, що 240 викладачів уже готові до роботи. Педагоги повинні бути християнами-"практиками", або ж це можуть бути душпастирі з педагогічною освітою.