У Польщі опублікують списки агентів комуністичних спецслужб

Польський сейм прийняв Закон, згідно з яким у Польщі будуть опубліковані списки агентів комуністичних спецслужб. Через три місяці після набуття чинності новим Законом про люстрацію Інститут національної пам`яті Польщі буде зобов`язаний опублікувати список усіх агентів комуністичних спецслужб, що є в архівах.

Згідно з Законом, повідомляє ЛігаБізнесІнформ, значно розширяється перелік посад, вступаючи на які потрібно буде заповнювати так звану люстраційну заяву - тепер це повинні робити, серед інших, також представники органів самоврядування, дипломати, викладачі вузів, журналісти, нотаріуси.

Усі ці люди повинні будуть одержати офіційний сертифікат, що містить інформацію про те, співробітничали вони із спецслужбами чи ні. Документ видаватиметься Інститутом національної пам`яті. І якщо в сертифікаті сказано, що його власник колись був агентом секретної поліції, це може вважатися підставою для звільнення.

Як повідомляє з Варшави радіо "Свобода", проти цього виступили тільки депутати-Посткомуністи. "Що ж це буде? Ніякої презумпції невинності. Як людина зможе захищатися після того, як його ім`я вже буде опубліковано!" - заявив Ришард КАЛІШ з Союзу лівих демократів.

Підстави для побоювань у комуністів є: на відміну від своїх сусідів по колишньому соціалістичному блоку - Східної Німеччини і Чехії - Польща досі не відкрила архіви спецслужб для публічного доступу.