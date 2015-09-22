Тука представив керівника Лисичанської військово-цивільної адміністрації

На виконання Указу Президента України про впровадження у місті Лисичанську військово-цивільної адміністрації після погодження з Антитерористичним центром керівником Лисичанської ВЦА призначено Віталія Шведова, йдеться у повідомленні на сторінці Луганської ОДА у Facebook.

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Віталій Шведов майже рік був очільником ВЦА селища Троїцького. Під час бойових дій за звільнення міста активно допомагав українським підрозділам ЗСУ.

«Вам ця людина знайома. Це мешканець вашого міста. Більшого безладу, ніж у вашому місті, по всій області ви не знайдете ніде. Міська влада дохазяйнувалася до рівня нижче плінтусу. Моєму обуренню немає меж. Нема жодного пункту, окрім рівня заборгованості, по якому місто Лисичанськ займало б лідируючи позиції. З незрозумілих причин влада міста не користується можливостями з відбудови та ремонту міста, – відзначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. – У Віталія буде повна підтримка з боку всіх органів влади. Найголовніше питання, яке необхідно вирішувати, – це наведення ладу в системі ЖКГ міста. Щодо кадрових рішень: вони мають прийматися швидко і без компромісів. Люди, які довели місто до такого стану, не мають права працювати на керівних посадах».

«У вас всіх була вже можливість виправитися після звільнення міста. Але, на жаль, більша частина з вас продовжувала «гнути лінію партії», яка була до окупації, тобто коли місто здавали. За цей період я мав можливість побачити, хто як працював, – звертаючись до чиновників міськради, відзначив керівник Лисичанської ВЦА Віталій Шведов. – Я дякую Георгію Борисовичу за довіру. Я думаю, ми оновимо кадровий склад і з часом виправимо ситуацію, яка склалася у місті».