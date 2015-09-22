Порошенко не виключає переговори про введення миротворців на Донбас під час Генасамблеї ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виголошення заяви для преси після засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Актуальність миротворців залишається, ця тема не втратила своєї актуальності. І я не виключаю, що ми будемо проводити переговори, вся наша команда в Нью-Йорку під час двосторонніх зустрічей. Разом з тим, нехай крихкий, але діючий режим припинення вогню дає стримані підстави для оптимізму, що якщо решта положень Мінських домовленостей буде втілена в життя, то необхідність у миротворцях відпаде", - сказав Порошенко.

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"Я бачу дві ключові складові Мінських домовленостей, які мають бути втілені в життя - це вихід іноземних збройних формувань з території України і забезпечення надійного контролю над україно-російським кордоном", - додав глава держави.