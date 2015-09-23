Путіну не вдасться перетворити Донбас на друге Придністров'я або Нагірний Карабах – Клімкін

Про це на телеканалі новин "24" заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Донбас заморозити за визначенням не можна. Оскільки, по-перше, з точки зору обсягу Донбасу, з точки зору природи того, що там відбувається, а це класична агресія ... Її можна називати гібридною війною, полугібридною війною - можемо грати з термінами нескінченно, але це агресія. Це принципово відрізняється від Придністров'я, принципово відрізняється від Карабаху", - зазначив міністр.

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За його словами, бойовики повністю підпорядковані Кремлю і виконують всі вказівки Кремля.

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"У бойовиків немає ніякої стратегії. Я впевнений, що у них немає і тактики. Зараз вся система управляється з Москви. Повністю управляється. До ось таких деталей", - додав Клімкін.