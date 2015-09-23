Путіну не вдасться перетворити Донбас на друге Придністров'я або Нагірний Карабах – Клімкін
Перетворити Донбас на друге Придністров'я або Нагірний Карабах Путіну не вдасться.
Про це на телеканалі новин "24" заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Донбас заморозити за визначенням не можна. Оскільки, по-перше, з точки зору обсягу Донбасу, з точки зору природи того, що там відбувається, а це класична агресія ... Її можна називати гібридною війною, полугібридною війною - можемо грати з термінами нескінченно, але це агресія. Це принципово відрізняється від Придністров'я, принципово відрізняється від Карабаху", - зазначив міністр.
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За його словами, бойовики повністю підпорядковані Кремлю і виконують всі вказівки Кремля.
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"У бойовиків немає ніякої стратегії. Я впевнений, що у них немає і тактики. Зараз вся система управляється з Москви. Повністю управляється. До ось таких деталей", - додав Клімкін.