Партія місцевого самоврядування висунула кандидатом у мери Києва Олександра Кондрашова

Двадцять четвертого вересня 2015 року, відбулася X позачергова конференція Київської міської організації Політичної партії місцевого самоврядування. Делегати затвердили список кандидатів у депутати Київської міської ради та кандидатуру на посаду міського голови столиці. У результаті одноголосного голосування, за посаду мера Києва в ході осінніх виборів 2015 року боротиметься голова Ради Партії місцевого самоврядування Олександр Кондрашов.

Партія місцевого самоврядування неодноразово повідомляла про те, що однією з відмінних особливостей політичної сили стане акцент на формуванні списку кандидатів.

Одноголосним голосуванням делегати конференції підтримали принципову позицію правління і ради політичної сили не виставляти 120 кандидатів на всі столичні округи, а довірити мандати кандидатів у депутати міської ради найкращим з кращих фахівців. До списку увійшли 25 кандидатів: представники науки, фахівці-практики у сфері муніципального управління, бізнесу, освіти, медицини, спорту. Особливу увагу приділено включенню до партійного списку представників органів самоорганізації населення (ОСББ, комітетів жителів кварталів, мікрорайонів, районів), які, як ні хто інший, знають проблеми киян.

З повним списком кандидатів у депутати Київської міської ради можна познайомитися тут http://parms.org.ua/oleksandr-kondrashov-kandydat-v-mery-kyyeva

Кандидатуру на посаду мера Києва в особі голови Ради Партії місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління, заслуженого економіста України Олександра Кондрашова, представила керівник правління політичної сили Людмила Єфремова-Ладогубець.

«Києву потрібен новий мер. Києву потрібен, насамперед, господарник. Києву потрібна людина, яка готова взяти на себе величезну відповідальність та змінити ситуацію на краще. Києву потрібен політик, який не побоїться вимагати від центральної влади повернення столиці фінансових преференцій у вигляді половини надходжень від податку на прибуток і в повному обсязі податку на доходи фізосіб. Нам потрібен мер, який припинить практику фінансового пограбування столиці урядом і доб'ється повернення місту державної субвенції на виконання функцій столиці. Фінансова самодостатність стане запорукою, відправною точкою підвищення соціальних стандартів життя киян. Ми зможемо встановити за рахунок міського бюджету муніципальну надбавку вчителям, лікарям, працівником комунального господарства у вигляді 25% від посадового окладу. Ми зможемо заохочувати сумлінних платників за комунальні послуги знижкою при оплаті рахунків. Ми будемо в змозі забезпечити адресну соціальну допомогу інвалідам, ветеранам війни, одиноким матерям та багатодітним сім'ям. У міста з'являться фінансові можливості для розвитку інфраструктурного господарства», - заявилаЄфремова-Ладогубець.

Делегати конференції одноголосно підтримали Олександра Кондрашова, висунувши його кандидатуру на посаду міського голови Києва.

Олександр Кондрашов подякував однопартійцям за високу довіру. Він заявив про те, що Партія місцевого самоврядування є єдиною політичною силою, яка йде на вибори з конкретною, науково-обгрунтованою, соціально-спрямованою програмою дій, розрахованою на вирішення найбільш актуальних проблем киян.

«Партія місцевого самоврядування сьогодні єдина політична сила, яка йде до киян не з побитими популістськими гаслами загальнодержавного масштабу, а з конкретною програмою дій. Ми знаємо і готові взяти на себе повну відповідальність за створення самодостатньої моделі місцевого самоврядування, первинним суб'єктом якої будуть територіальні громади будинків, кварталів, мікрорайонів і районів столиці. Партія місцевого самоврядування помітно відрізняється від інших політичних сил. Ми створили науково-експертну раду, до складу якої увійшли провідні вчені країни у галузі державного та муніципального управління. За їх допомогою, Партія місцевого самоврядування розробила «Стратегічну(дорожню) карту», ​​яка стане методичним посібником для депутатів Київради та міського голови. Ми створили єдиний електронний кадровий резерв, який дозволить відібрати на вакантні посади в Київській міській державній адміністрації кращих профільних фахівців. Партія місцевого самоврядування виступає за повне перезавантаження влади, повернення до процесів управління Києвом досвідчених, високоінтелектуальних людей, які присвятили десятки років свого життя розвитку рідного міста і готові взяти на себе повну відповідальність за долю столиці», - заявив Олександр Кондрашов.

Кандидат на посаду мера Києва додав, що Партія місцевого самоврядування знає, що робити, як робити, і хто зробить столицю комфортною для життя киян!

Кондрашов Олександр Миколайович

Народився 12 серпня 1974 року в Києві. У 1996 році закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації за фахом економіст, в 2002-му - Академію державної податкової служби України за спеціальністю правознавство. Доктор наук з державного управління. Державний радник податкової та митної справи 3 рангу. Заслужений економіст України. Нагороджений державними нагородами та відзнаками. Трудовий шлях розпочав у 1997 році на посаді інспектора податкової міліції і пройшов його до начальника Головного управління Міндоходов в АР Крим. Вільний час присвячує науці і спорту. Автор трьох наукових монографій: «Промисловість в національній інноваційній системі України» (2005), «Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління» (2008), «Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб'єктів муніципального руху: європейські вимірювання та орієнтири» ( 2013). Член спеціалізованої наукової ради, професор кафедри Академії муніципального управління в Києві. Одружений. Батько 3 дітей.