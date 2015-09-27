За спробу провести "Марш миру" в центрі Москви затримано 11 осіб.

Про це УНІАН повідомив один з організаторів акції Олексій Домніков.

"Формальним приводом для затримання стали листочки з написом "Марш миру". Затримано всього 11 чоловік. 7 - доставили в ВВС Міщанське, 4 - в Тверське", - сказав Домніков.

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За його словами, наразі поліція складає протоколи про участь у несанкціонованій масовій акції.

У теж час на Суворовській площі учасників маршу, де планувалося провести народний сход, чекали агресивно налаштовані прихильники політики влади РФ. Вони були одягнені у футболки з написом "новоросія" і тримали плакати на підтримку Путіна і війни РФ на Донбасі. Дану групу поліція не чіпала.