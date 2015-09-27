У Москві розпочався "Марш миру" проти вторгнення РФ в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, кілька десятків людей розпочали рух від Самотечної площі у бік Суворовської площі, де о 15.30 заплановано народний сход. Деякі учасники акції одягнули одяг жовто-блакитні кольори, вишиванки або прикріпили до одягу значки з написом "Ні війні" і "Мир Україні".

«Москва і Санкт-Петербург відмовилися виконувати незаконні рішення мерії та адміністрації та проведуть цього дня «Акт громадянської непокори державному свавіллю» - без політичної символіки, оскільки акція громадська, а не політична», - сказав один з організаторів акції Олексій Домніков.

За словами Домнікова, аналогічні акції проходять у Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Воронежі, у цих містах акції узгоджені з владою. у Саратові пройдуть пікети. Крім того, «Марш миру» 27 вересня проведуть у Лос-Анджелесі, США.

При цьому він наголосив, що акція в Москві не узгоджена, тому існує ризик затримань - за участь у несанкціонованому публічному заході.

«Народний сход за законом не вимагає узгодження з владою. Прогулянка містом, зрозуміло, теж. Але поліція все одно може вважати це масовим заходом, якщо в учасників буде відповідна атрибутика», - сказав він.

Домніков зазначив, щоб не було затримань поліцією, організатори попросили учасників не брати із собою транспаранти, плакати, прапори, стрічки і значки, а також не вигукувати гасла.

«Символіку можна використовувати тільки в одязі (ви можете одягнутися в жовто-блакитних кольорах). Стрічки та значки, кулі та квіти теж поки ще не заборонені, але можуть спровокувати поліцію. Якщо ми зробимо саме так, то все має пройти мирно і добре, як це було на аналогічних заходах, наприклад, у Петербурзі - торік 21 вересня у Пітері 5 тисяч осіб організовано і мирно пройшли маршем в центрі міста, незважаючи на відмову в узгодженні», - сказав Домніков.