Єдиний Центр бачить загрозу сталінського режиму

Політична партія «Єдиний Центр» виступає за збереження президентсько-парламентської республіки в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора на Волині заявив народний депутат України, голова «Єдиного Центру» Ігор КРІЛЬ.

«Єдиний Центр» виступає за президентсько-парламентську республіку», – сказав І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що «Україні потрібна Конституція єднання, а не розбрату».

«Або ми рухаємось шляхом утвердження свободи та демократії, побудови сильної та відповідальної перед народом Української держави, або ми повертаємось на шлях, який веде до тоталітарного сталінського режиму, побудованого на брехні та популізмі», – сказав депутат.

«Комусь би дуже хотілося, щоб Президент, обраний народом України, не мав реального впливу на процеси, які відбуваються в державі. При цьому Президент має бути гарантом додержання конституційних прав та свобод громадян, не маючи ніяких повноважень. Це призведе до непоправних наслідків як для держави, так і для кожного її громадянина», – переконаний І.КРІЛЬ.

«Нам хочуть запропонувати Конституцію, яка невідомо ким розроблена. Це ми вже проходили у 2004 році і добре пам’ятаємо, хто був керівником цього процесу. Сьогодні ж ми пожинаємо наслідки «творчості» цих політиків», – зауважив він.