Росія причетна до підготовки бойовиків "Ісламської держави" - Клімкін

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Про це повідомляє телеканал «24».

«Значна кількість тих, хто зараз на боці ІДІЛ, - це колишні вояки армії Саддама. Росія чудово їх знає, вона знає їх менталітет, вона їх значною мірою тренувала. Класичний російський підхід - зробити таким чином, щоб там була криза, або дві кризи. І потім, щоб ці кризи можна було розрулювати тільки з Росією. Тому взаємодія з Росією», - сказав міністр.

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Він також зазначив, що переговори щодо Сирії не призведуть до глобальних змін у відносинах з Росією, однак підкреслив, що, на його думку, російська сторона може дестабілізувати ситуацію на Донбасі у разі, якщо ситуація в Сирії не знайде продовження в діалозі з Вашингтоном і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Росія не має наміру воювати з «Ісламською державою» без рішення Ради безпеки ООН. «Ми не будемо вступати в коаліцію, яка діє без дозволу Ради Безпеки. Вони бомблять територію Сирії без згоди сирійського уряду, без дозволу СБ. Наскільки я розумію, в Іраку вони хоча б отримали згоду уряду. Але не в Сирії», - заявив постпред РФ в ООН Віталій Чуркін. При цьому Росія нарощує військову техніку і війська в Сирії.