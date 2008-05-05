У справі за позовом Кличка до Київради з’явились нові матеріали

Розгляд справи за позовом депутата Київради Віталія КЛИЧКА до Київської міської ради та її керівництва перенесено на 14 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Шевченківського районного суду Києва у зв’язку з тим, що у справі з’явились нові матеріали.

Зокрема, представник Київради в суді надав суду копії рішень, ухвалених депутатами на сесії 1 жовтня. У зв’язку з долученням цих документів, сторона В.КЛИЧКА подала клопотання про надання їм часу для ознайомлення з ними.

Сьогодні на судове засідання не з’явились свідки, яких викликали судді. Причини їх неявки не пояснювалися.

В.КЛИЧКО в інтерв’ю журналістам висловив сподівання, що 14 травня суд все ж таки прийме рішення по суті справи.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2007 року В.КЛИЧКО оскаржив у Шевченківському райсуді столиці рішення Київради, ухвалені 1 жовтня. Він просив суд визнати незаконними ці рішення.

За даними Блоку Кличка, на зазначеній сесії Київради були прийняті рішення про передачу у приватну власність або постійне користування понад 4% столичної землі, загальна вартість розподіленої землі перевищує 10 млрд. доларів.

8 квітня 2008 року Шевченківський районний суд столиці своєю ухвалою зупинив дію рішень Київради від 1 жовтня 2007 року до завершення розгляду справи по суті.

На 5 травня суд викликав чотирьох нових свідків – депутатів Київради Олексія ОМЕЛЬЯНЕНКА, Миколу ЛАМБУЦЬКОГО, Світлану ЗОРІНУ та Людмилу КАЧУРОВУ.