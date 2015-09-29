Проблема жорстокого порушення прав людини в Криму повинна бути розглянута ГА ООН - Порошенко
20:49, 29 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що проблема жорстокого порушення прав людини в Криму має бути розглянути Генеральною асамблеєю ООН.
Порошенко/ Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
"Я вважаю, що проблема з жорстоким порушенням прав людини в Криму повинна бути особливо розглянута ГА ООН”, - сказав він.
Раніше президент висловив упевненість в тому, що всі постійні члени Ради Безпеки ООН, крім Росії, погодяться з тим, щоб у таких випадках, як анексія Криму або катастрофа літака MH-17, право вето не могло застосовуватися.
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