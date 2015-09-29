Проблема жорстокого порушення прав людини в Криму повинна бути розглянута ГА ООН - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Я вважаю, що проблема з жорстоким порушенням прав людини в Криму повинна бути особливо розглянута ГА ООН”, - сказав він.

Раніше президент висловив упевненість в тому, що всі постійні члени Ради Безпеки ООН, крім Росії, погодяться з тим, щоб у таких випадках, як анексія Криму або катастрофа літака MH-17, право вето не могло застосовуватися.