Прийнята угода про відвід зброї калібром до 100 мм означає припинення війни - "ДНР"

Про це заявив поспред самопроголошеної "Донецької народної республіки" на мирних переговорах Денис Пушилін.

"По суті, на мою думку, це може означати закінчення війни. Так як це призведе до відведення техніки на необхідну відстань, по суті створюється буферна зона в 30 км - кожна із сторін відводить на 15 км, - наводить його слова один із сайтів "ДНР". - Виходячи з цього, буде вкрай важко обмінюватися обстрілом".

Читайте такожСпецпредставник ОБСЄ: озброєння калібром менше 100 мм будуть відводити в два етапи

Як повідомляв УНІАН, вчора в Мінську Тристороння контактна група за участю спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, представника України Леоніда Кучми і представника Росії Азамата Кульмухаметова підписала угоду про відвід озброєнь калібром менше 100 мм.

Захарченко і Плотницький також підписали угоду про відвід озброєнь.