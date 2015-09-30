У Раді для уникнення кнопкодавства планують встановити нову систему голосування

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це голова ВР Володимир Гройсман заявив, спілкуючись з журналістами під час ознайомлення зі змінами, які відбуваються в роботі Апарату Верховної Ради.

«Нинішня система голосування є достатньо застарілою, і зараз ми працюємо над тим, щоб підтримати її належне функціонування. В подальшому ми плануємо впровадити нову систему, в тому числі, із відбитками пальців, щоб депутати могли голосувати максимально персонально. Але це потребуватиме великих фінансових ресурсів. Ми зараз шукаємо рішення, і ми його презентуємо, коли рішення буде знайдено. Це має бути надійна і захищена від будь-яких втручань система», - заявив він.

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При цьому Гройсман пояснив, що нинішня система була розрахована на 10 років, а працює вже 13. За його словами, сьогодні треба усунути відповідні технічні проблеми, аби вона могла попрацювати до встановлення нової системи.

«Але для того, щоб змінити систему на сучасну, треба перебудувати весь зал голосування», - зауважив Гройсман.