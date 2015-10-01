Григоришин є одним із супутників на орбіті Кремля - депутат

Про це написав народний депутат фракції «Народний фронт» Сергій Висоцький у своєму блозі.

«Залежно від місця дислокації їм допомагають адепти виключно економічної складової відносин (у Європі) чи «русского миру» (в екс-СРСР). Все це – одна глобальна спецоперація. Криптовійна, яку Росія веде багато років із Заходом через «Газпром», корупцію, лояльні ЗМІ та експертне товариство… У цій війні не буває «просто російських бізнесменів», які просто ведуть бізнес у стратегічно важливих для національної безпеки галузях української економіки. Є резидентури противника в тому чи іншому вигляді. З відома перших осіб та господарів – а часто й без їхнього відома. Це ще один фронт війни. Не такий уже й невидимий», - сказав народний депутат.

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На думку представника «Народного фронту», з України необхідно витиснути всю російську присутність, оскільки нова військова доктрина України однозначно трактує Росію як ворога та головну загрозу.

«Російські банки, російський вплив на енергетику й інфраструктуру, медіа й телеком. Питання лише у швидкості такого витискання», - зазначив він.

«У перспективі – жодного імпорту російського газу, жодного імпорту вугілля, електроенергії, добрив. Повна відмова не лише від російської продукції й капіталу. Ведення бізнесу в Україні афілійованими з Кремлем структурами – це не просто аморально. Це небезпечно. Це розширення можливостей для гібридної агресії, це додаткові важелі впливу, це економічний шантаж, це агентурні мережі», - наголосив Висоцький.