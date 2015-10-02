ОБСЄ фіксує скупчення важкої техніки в підконтрольних бойовикам районах

"Безпілотний літальний апарат СММ спостерігав концентрацію важких озброєнь в контрольованих ДНР областях в порушення відповідних ліній відводу", — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті організації в п'ятницю, передає РИА Новости.

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Згідно зі звітом, 20 бойових танків були помічені в районі Солнцева (59 кілометрів на північний схід від Маріуполя), батарея з шести самохідних гаубиць — в області Роздольного (64 кілометри на північний схід від Маріуполя), сім танків і як мінімум 14 бойових машин піхоти, а також 17 вантажівок військового типу — близько Комсомольського (73 кілометри на північний схід від Маріуполя). Крім того, БПЛА місії виявив присутність понад 64 танків на полігоні ДНР в районі Тернового в 56 кілометрах від Донецька, додається в повідомленні.