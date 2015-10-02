ОБСЄ зафіксувала велике скупчення важкого озброєння у бойовиків "ДНР" - звіт

Про це йдеться у звіті місії, передає Українська правда.

29 вересня безпілотний літальний апарат ОБСЄ помітив концентрацію важкого озброєння в районах, контрольованих "ДНР". Безпілотник зафіксував шість танків, вісім бронетранспортерів і 17 вантажівок в районі Комсомольського (73 км на північний схід від Маріуполя).

Також не менш 14 танків було зафіксовано в районі Солнцево (59 км на північний схід Маріуполя).

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У ніч з 29 на 30 вересня безпілотник зафіксував на полі на захід від Комсомольського близько 40 осіб, які брали участь у навчаннях із залученням п'яти протитанкових гармат Рапіра.

Також спостерігачі зафіксували велику кількість вибухів в Донецькій і Луганській областях. Як говориться у звіті, причиною більшості вибухів є навчання.

Раніше УНІАН повідомляв, що ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив про призупинення відведення озброєнь в зоні конфлікту.