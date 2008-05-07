Проросійські депутати проти візиту в Севастополь американського корабля

Депутати за фракцій „Русский блок” і “Народна опозиція” міськради Севастополя виступають проти візиту в місто американського корабля, запланованого на 8 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на пленарному засіданні позачергової сесії Севастопольської міськради депутат Євген ДУБОВИК (фракція „Народна опозиція”). За його словами, „8 травня о 19-й годині американський корабель на запрошення, а на чиє запрошення ми досі не знаємо, заходить у Севастопольську бухту”. “Знаючи ставлення Севастопольської міської ради, севастопольців, до цієї проблеми, все рівно запрошується. Для чого? Для того, щоб знову розпалити якусь ненормальну пристрасть: знову прапори, знову скандування, знову 9 травня ми влаштовуємо якісь незрозумілі шоу”, - сказав депутат, додавши, що всім відоме „ставлення севастопольців до проблеми НАТО”.

Депутат від фракції „Русский блок” Андрій МЕРКУЛОВ у свою чергу заявив: „8 травня, як завжди на День Перемоги, знову заходить сюди американський пароплав, як завжди на 9 травня нам роблять якусь гидоту”.

Водночас перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН під час виступу на сесії нагадав депутатам, що США у роки Другої світової війни були союзниками СРСР. Він також повідомив, що „американці мають намір 9 травня від імені американського народу покласти вінок до Вічного вогню”. За його словами, „не треба від 9 травня наших вчорашніх союзників відштовхувати”. Навпаки, додав він, „треба добиватися, щоб вони разом з нами не забували про той великий подвиг, здійснений нами разом”.