"Наш край" через суд домігся реєстрації своїх кандидатів на Волині, Житомирщині та Львівщині - заява партії

Про це йдеться у заяві політичної сили.

Як відзначають у партії, після винесення рішення судами обласні виборчі комісії зобов’язані зареєструвати кандидатів від «Нашого краю» на виборах до Волинської та Житомирської обласної рад. Окрім того, судове рішення на користь кандидатів від «Нашого краю» до райради винесене і у Старому Самборі (Львівська область).

«Знімаючи нашу політичну силу з виборів чинна влада прагнула прокласти собі прямий шлях до перемоги. Однак ми продемонстрували, що боротимемося за свої права та перемагатимемо», - відзначив голова Волинського обласного осередку партії Святослав Кравчук.

Голова Житомирської обласної організації партії Володимир Дебой підкреслив, що рішення судів доводять безпідставність звинувачень на адресу «Нашого краю». «Спроби влади прибрати конкурентів на виборах провалились – ми продовжимо боротись за голоси виборців», - підкреслив Володимир Дебой.

Нагадаємо, раніше у Херсоні виборча комісія безпідставно заборонила брати участь у виборах міського голови представнику «Нашого краю» Володимиру Сальдо, який 10 років очолював місто. За надуманими причинами відмовили у реєстрації списків кандидатів від «Нашого краю» до Волинської, Житомирської, Запорізької, Тернопільської обласних рад, Лисичанської міськради (Луганська область) та Старосамбірської районної ради (Львівська область). Частину справ «Наш край» вже виграв, розгляди інших наразі тривають.