Рада хоче cпростити отримання громадянства іноземцям, що служать в українській армії

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 246 народних депутатів.

Законопроектом передбачено, що для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту вступу в силу контракту про проходження військової служби в ЗСУ.

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Крім того, пропонується передбачити, що вимога отримання дозволу на імміграцію, як умова прийняття до громадянства України, не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку проходять військову службу в ЗСУ.

Також передбачено, що до іноземцями та особам без громадянства, які в установленому порядку проходять військову службу в Збройних силах України та нагороджені державною нагородою, не застосовуються, зокрема, вимоги про необхідність володіння державною мовою та наявності законних джерел засобів існування.