Рада хоче cпростити отримання громадянства іноземцям, що служать в українській армії
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №2847 про внесення змін до статті 9 закону про громадянство України про встановлення спрощеного порядку прийняття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу в Збройних силах України.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 246 народних депутатів.
Законопроектом передбачено, що для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту вступу в силу контракту про проходження військової служби в ЗСУ.
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Крім того, пропонується передбачити, що вимога отримання дозволу на імміграцію, як умова прийняття до громадянства України, не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку проходять військову службу в ЗСУ.
Також передбачено, що до іноземцями та особам без громадянства, які в установленому порядку проходять військову службу в Збройних силах України та нагороджені державною нагородою, не застосовуються, зокрема, вимоги про необхідність володіння державною мовою та наявності законних джерел засобів існування.