Результатів розслідування бійки Луценка з Черновецьким чекати вже недовго?

У Генеральній прокуратурі обіцяють у травні завершити розслідування за фактом інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зазначив, що було прийнято рішення призначити додатковий комплекс експертиз у зв’язку з тим, що були певні протиріччя в описовій та результативній частині попередньої експертизи.

«По отриманню результатів експертизи будемо приймати рішення, думаю, що в травні воно буде остаточним», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНІВЕЦЬКИМ, і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

Прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ 24 квітня повідомив, що слідчі прокуратури Києва призначили додаткову експертизу у справі за фактом цього інциденту.

«Призначено додаткову експертизу відносно одного учасника (інциденту) і відносно другого», - сказав він. При цьому Є.БЛАЖІВСЬКИЙ пояснив, що це пов’язано з тим, що «перша експертиза була дуже неконкретизована», зокрема, що стосується Ю.ЛУЦЕНКА.