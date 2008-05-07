Донецькому губернаторові з викликами до Тимошенко складно укластися у витрати

18:01, 07 травня 2008
Політика
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Логвиненко радий указу Ющенка

Володимир ЛОГВИНЕНКО
Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО вважає правильною появу документа, який регламентує відрядження губернаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи відповідний Указ Президента про приведення в порядок службових відряджень керівників місцевих держадміністрацій.

"Те, що з`явився такий документ, який регламентує наші виклики, наші запрошення – це дуже правильно", - заявив губернатор. За його словами, не "можна працювати, приходивши на роботу сьогодні і не знаючи, де ти будеш завтра і з яким питанням".

Він пояснив, що ще в грудні затверджується програма роботи обласної держадміністрації на майбутній рік, розписується по кварталах, по місяцях, "ніж, хто і як повинен займатися". Життя, звичайно, вносить свої корективи, відзначає В.ЛОГВИНЕНКО, тому узгоджується щомісячний план, але залишається незмінною стратегічна лінія роботи. За словами губернатора, він кожного тижня, кожну п`ятницю погоджує свій режим роботи на тиждень і виписує план на кожен день, на кожну годину.

«Якщо цього не дотримуватись, тоді організувати свою роботу просто неможливо. Ми створюємо умови, як ходити на роботу, а не працювати. Так не можна. …До режиму роботи потрібно дуже охайно ставитись", - наголосив В.ЛОГВИНЕНКО.

Він поділився досвідом, що бувають ситуації, коли, припустимо, о 10.00 йому потрібно бути в Кабінеті Міністрів, а вже об 11.00 – обов`язково бути в якомусь з міністерств. "Але мені ж треба і підготуватись одразу до двох питань, які розглядаються… Мені потрібні деталі, а до цього потрібно готуватися, а часу у мене немає. Так не можна працювати просто. Тому я підтримую це рішення", - наголосив губернатор.

В.ЛОГВИНЕНКО поскаржився, що йому інколи доводиться їздити до Києва по три рази на тиждень, але "буває і так, що їдеш одного дня, а повертаєшся через дві доби".

Він не вдався до уточнення суми відрядних, але сказав, що "вкладатися доволі складно у витрати". "Чому й прагнеш вкластися в один день, бо лише готель виходить в 4-5 разів дорожче, ніж суми, які передбачаються на відрядження, це здебільшого проживання", - підсумував В.ЛОГВИНЕНКО, додавши, що "суми, які передбачаються на квитки, оплачуються".

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом від 11 лютого заборонив головам ОДА без його дозволу перебувати в службових відрядженнях.

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив 6 травня, що службові відрядження керівників обласних державних адміністрацій уряд повинен погоджувати з Президентом. Секретаріат Президента також пригрозив звільняти з посад тих, хто не виконуватиме згаданого указу глави держави.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 6 травня запросила губернаторів на нараду, присвячену проблемам реконструкції і модернізації газопостачальної галузі. Однак керівництво ОДА на цій нараді було представлене заступниками губернаторів.

 

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