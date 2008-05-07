Донецькому губернаторові з викликами до Тимошенко складно укластися у витрати

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО вважає правильною появу документа, який регламентує відрядження губернаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи відповідний Указ Президента про приведення в порядок службових відряджень керівників місцевих держадміністрацій.

"Те, що з`явився такий документ, який регламентує наші виклики, наші запрошення – це дуже правильно", - заявив губернатор. За його словами, не "можна працювати, приходивши на роботу сьогодні і не знаючи, де ти будеш завтра і з яким питанням".

Він пояснив, що ще в грудні затверджується програма роботи обласної держадміністрації на майбутній рік, розписується по кварталах, по місяцях, "ніж, хто і як повинен займатися". Життя, звичайно, вносить свої корективи, відзначає В.ЛОГВИНЕНКО, тому узгоджується щомісячний план, але залишається незмінною стратегічна лінія роботи. За словами губернатора, він кожного тижня, кожну п`ятницю погоджує свій режим роботи на тиждень і виписує план на кожен день, на кожну годину.

«Якщо цього не дотримуватись, тоді організувати свою роботу просто неможливо. Ми створюємо умови, як ходити на роботу, а не працювати. Так не можна. …До режиму роботи потрібно дуже охайно ставитись", - наголосив В.ЛОГВИНЕНКО.

Він поділився досвідом, що бувають ситуації, коли, припустимо, о 10.00 йому потрібно бути в Кабінеті Міністрів, а вже об 11.00 – обов`язково бути в якомусь з міністерств. "Але мені ж треба і підготуватись одразу до двох питань, які розглядаються… Мені потрібні деталі, а до цього потрібно готуватися, а часу у мене немає. Так не можна працювати просто. Тому я підтримую це рішення", - наголосив губернатор.

В.ЛОГВИНЕНКО поскаржився, що йому інколи доводиться їздити до Києва по три рази на тиждень, але "буває і так, що їдеш одного дня, а повертаєшся через дві доби".

Він не вдався до уточнення суми відрядних, але сказав, що "вкладатися доволі складно у витрати". "Чому й прагнеш вкластися в один день, бо лише готель виходить в 4-5 разів дорожче, ніж суми, які передбачаються на відрядження, це здебільшого проживання", - підсумував В.ЛОГВИНЕНКО, додавши, що "суми, які передбачаються на квитки, оплачуються".

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом від 11 лютого заборонив головам ОДА без його дозволу перебувати в службових відрядженнях.

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив 6 травня, що службові відрядження керівників обласних державних адміністрацій уряд повинен погоджувати з Президентом. Секретаріат Президента також пригрозив звільняти з посад тих, хто не виконуватиме згаданого указу глави держави.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 6 травня запросила губернаторів на нараду, присвячену проблемам реконструкції і модернізації газопостачальної галузі. Однак керівництво ОДА на цій нараді було представлене заступниками губернаторів.