Парубій: ряд кадрових призначень Порошенка не відповідали духу нової України

Про це в інтерв'ю програмі "Лівий берег із Сонею Кошкіною" сказав віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Разом з тим, він не став називати, про які саме призначення йде мова. Однак при цьому зазначив, що президент, на його думку, прикладає великі зусилля, щоб побудувати нову країну, але корумповану систему зламати не так просто.

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"Дуже багато сьогодні залишилося старих чиновників; тих, хто брав участь у схемах старої корумпованої системи, представників яких чимало в парламенті. Разом з тим, є багато нових людей (у ВР - ред.), у яких якісно інший підхід. Суперечності, дискусії між цими командами, вони існують. Під час кожного засідання, тим більше – в ході принципових голосувань, особливо – в частині боротьби з корупцією, вони проявляються. Як ми бачимо: стара система намагається не допустити цього", - розповів віце-спікер.

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"Послухайте, ми ж не визначаємо тих, кого люди – здебільшого обирають в Парламент. Так само як і Президента... Люди обрали главу держави в ході президентських виборів", - додав також він.