В БПП ініціюють амністію "захисників Вітчизни", засуджених за нетяжкі злочини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «БПП».

«Сьогодні багато наших героїв, воїнів, які повернулися додому, опинилися за гратами за злочини, передбачені Кримінальним кодексом. Наша судова система, коли розглядала їх справи, не врахувала певні обставини психологічного стану людей, що повернулися з війни. Так, сьогодні багато людей, які перебувають під слідством або підсудні за статтею 263 Кримінального кодексу, яка полягає в тому, що людей засуджують за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу», - цитує прес-служба Винника.

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Законопроектом, за словами Винник, пропонується звільняти від покарання засуджених та підсудних, які вчинили нетяжкі злочини і злочини середньої тяжкості».

«Ті, хто вчинив особливо тяжкі злочини, не будуть звільнятися від покарання. Окремо ми виписуємо статтю 263 КК, яка стосується носіння вогнепальної зброї. Отже, в порядку, передбаченому цим законом, суди зможуть, за відповідним поданням засудженого або захисника, звільняти цих людей від покарання. Безумовно, під дію закону не підпадають злочини, які були вчинені проти здоров'я людей. Тому ми будемо пропонувати парламенту прийняти цей закон», - цитує прес-служба слова Винника.