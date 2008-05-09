Ющенко пообіцяв ветеранам підтримку держави

Президент України Віктор Ющенко привітав співвітчизників з Днем Перемоги.

Як йдеться у розміщеному на офіційному сайті глави держави зверненні Президента України з нагоди свята, “День Перемоги - це одне з найвеличніших свят нашого народу. Воно нагадує нам про відвагу і велику силу духу захисників Вітчизни, які пройшли через горнило кривавого воєнного протистояння, щоб вибороти свободу для себе та майбутніх поколінь”.

“Ми низько схиляємо голови перед воїнами різних національностей, віросповідань і політичних поглядів, яким не судилося дожити до Великої Перемоги сорок п`ятого”, - йдеться далі у документі. - У воєнному лихолітті загинуло понад десять мільйонів наших співвітчизників. Вічна і світла їм пам`ять”.

Звертаючись до ветеранів В.ЮЩЕНКО зазначив: “Ви додаєте нам наснаги, віри і впевненості, є прикладом мужності та патріотизму для молоді. Від усього серця висловлюю вам, шановні переможці, щирі слова синівської подяки за ратний подвиг, тяжку працю, за те, що кращі роки свого життя ви віддали служінню Батьківщині”.

Він також запевнив, що як Президент країни, робитиме все “для того, щоб ви відчували постійну підтримку з боку держави. Щоб на заслуженому відпочинку могли сповна скористатися соціальними гарантіями, не залишилися наодинці зі своїми проблемами”. Глава держави висловив переконання, що “з багатьох невідкладних завдань, що стоять перед нашим суспільством, одним із найважливіших є забезпечення щоденної турботи про ветеранів війни”.

“Усі дії Уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на підвищення пенсійних виплат, поліпшення медичного, санаторно-курортного, транспортного та побутового обслуговування ветеранів війни і праці”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО щиро привітав усіх учасників боротьби з фашистськими загарбниками, весь Український народ зі святом Перемоги і побажав доброго здоров`я, довгих і щасливих літ, миру і добробуту.