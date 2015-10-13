Порошенко: Росіяни зі своєї зброї збили Boeing 777

Про це написав в Твіттері прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Порошенко: MН 17 був збитий з території, окупованої росіянами, з російської зброї. Прізвища винних мав назвати трибунал, який заблокувала РФ», - написав Цеголко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко під час робочої поїздки до Луганської області прокоментував журналістам результати розслідування збиття літака МН-17, зазначивши, що повітряне судно «Малайзійських авіаліній» було атаковане російською ракетою з установки «Бук».

«Територія, з якої відбувався запуск терористами цієї ракети, була окупована росіянами. Нідерландська слідча група, яка проводила розслідування, не може називати прізвища злочинців. Це має робити міжнародний трибунал», – зазначив глава держави.

Президент нагадав, що при розгляді у Раді безпеки ООН пропозиції щодо створення такого трибуналу Росія заблокувала це рішення.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

Більшість жертв - піддані Нідерландів. Король Нідерландів Віллем-Александр заявив, що сім'ї загиблих у літаку "Малайзійських авіаліній" MH17 очікують притягнення винних до відповідальності.

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Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала право вето на резолюцію про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

Сьогодні, 13 жовтня, на військово-повітряній базі Нідерландів голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра оприлюднив звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17, в якому наголошується, що літак «Малазійських авіаліній» був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук". Також встановлено, що ракета була випущена з місцевості розміром 320 кв кілометрів у східній частині України.