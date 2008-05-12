Луценко пояснив, на що найлегше поміняти Балогу

Лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що в обмін на звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України БЮТ міг би зупинити свої конституційні ініціативи.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

"Найлегший варіант – зняття БАЛОГИ, ціною чого, з моєї точки зору, повинно бути досягнення угоди з БЮТ про пониження конституційних ініціатив з їхнього боку до узгодження позицій із НУ-НС”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, уряду зараз варто опікуватися не Конституцією, а ціною на м’ясо.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогодні в країні фактично відбувається двовладдя. “Його зняття (В.БАЛОГИ – УНІАН) може вирішити це питання, і уряд займеться своїм, а політики у парламенті займуться узгодженим варіантом Конституції”, - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якщо цього не буде зроблено, то є інший вихід, який буде мати більш важкі наслідки для життя в Україні.

“Продовження політики поразок від Віктора Івановича БАЛОГИ, який нав’язує її команді Президенту, викличе необхідність якнайшвидших змін до Конституції, які введуть чіткий порядок і відповідальність єдиної вертикалі влади”, - додав він.