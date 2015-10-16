Генпрокуратура допитала "свободівця" Сича щодо розстрілу на Майдані

Як повідомляє "Українська правда", Сич заявив, що підозру у цій справі йому не вручали.

"Я не можу сказати, що мене питали, це таємниця слідства. Якщо загально - цікавили питання 20 лютого. Все, що можу сказати - сказав, все що знав - розказав", - зазначив "свободівець".

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За його словами, допит тривав трохи більше години і приходив коректно. Сич додав, що йому не повідомили, чи це був останній допит у цій справі.

"Якщо ГПУ аналізує в кого 20.02.14 були відкриті вікна у готелі Україна, певно, слідство у справі Небесної Сотні доходить до завершення", - наводяться також слова Сича у "Твіттері" "Свободи.

Нагадаємо, 12 жовтня Сич заявив, що у нього вдома проводяться обшуки у справі щодо подій на Майдані 2014 року.