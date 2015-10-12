Колишній віце-прем'єр Сич заявляє, що обшук у нього вдома проходить через події на Майдані

Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

За його словами, обшук проводять слідчі Генпрокуратури з представниками місцевої служби безпеки України.

«З одного боку я ставлюся до цього позитивно. Тому що, якщо хтось хоче, щоб я йому допоміг розслідувати злочини, я з радістю це зроблю. З іншого боку цікаво, що в документах зазначено, що справу порушено ще в січні 2014 року. Сказали, що шукають зброю, боєприпаси, фотографії, записи тощо», - сказав він.

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Сич додав, що очікує результатів обшуку. «Буду, очевидно, давати свідчення», - зазначив він.

Заступник голови партії зазначив, що надав правоохоронцям фотографії з Майдану, віддав зареєстрований нагородний пістолет. За його словами, представник органів ведуть себе досить толерантно». Проте він не зміг уточнити проходить він як свідок або підозрюваний у справі.

Як повідомляв УНІАН, представники правоохоронних органів проводять обшук в квартирі заступника голови партії «Свобода», екс-віце-прем'єр-міністра України Олександра Сича, а також в квартирах ще двох заступників голови партії - Олега Панькевича й Ігоря Янківа.