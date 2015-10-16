Путін пропонує створити прикордонні війська СНД

Як повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з президентами Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану в казахському селі Бурабай, цитує видання ZN.UA.

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"Терористи різних напрямків стають все більш впливовими і вони не приховують свої наміри подальшої експансії. Серед їх цілей – прорватися в Центральну Азію. І дуже важливо бути готовими дати совмесный відповідь в такій ситуації", - сказав Путін.

Він нагадав, що неспокійний Афганістан має спільні кордони з Таджикистаном і Узбекистаном, які першими можуть постраждати. Нещодавно в столиці Афганістану стався потужний вибух. Відповідальність за напад взяв на себе рух "Талібан".