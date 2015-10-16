Путін пропонує створити прикордонні війська СНД
Через посилення зіткнень з терористичними групами на півночі Афганістану президент Росії Володимир Путін вирішив, що потрібно створити спільні прикордонні сили країн СНД.
Як повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з президентами Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану в казахському селі Бурабай, цитує видання ZN.UA.
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"Терористи різних напрямків стають все більш впливовими і вони не приховують свої наміри подальшої експансії. Серед їх цілей – прорватися в Центральну Азію. І дуже важливо бути готовими дати совмесный відповідь в такій ситуації", - сказав Путін.
Він нагадав, що неспокійний Афганістан має спільні кордони з Таджикистаном і Узбекистаном, які першими можуть постраждати. Нещодавно в столиці Афганістану стався потужний вибух. Відповідальність за напад взяв на себе рух "Талібан".