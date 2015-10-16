Путін: є прогрес у координації дій в Сирії з близькосхідними країнами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні Ради глав держав СНД у вузькому складі.

"Діючи (в Сирії) з повітря і моря щодо заздалегідь погоджених з сирійцями цілей, наші військовослужбовці досягли значних результатів. Знищено десятки пунктів управління і складів з боєприпасами, сотні терористів і велику кількість бойової техніки. При цьому ми незмінно виступаємо за формування широкої коаліції з протидії екстремістів і терористів", - сказав Путін.

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За його словами, РФ робить зусилля з налагодження практичної спільної роботи з основними регіональними та міжнародними партнерами.

"В якості першого кроку закликаємо всі зацікавлені сторони підключитися до роботи інформаційного центру в Багдаді. Певний прогрес у цьому плані, плані координації дій та зусиль по боротьбі з тероризмом в цьому регіоні, відбувається. Вдалося встановити ділові контакти з близькосхідними державами. Ми перебуваємо в переговорному процесі з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом, Йорданією, Ізраїлем та іншими країнами, робимо спроби налагодити взаємодію з Сполученими Штатами Америки і Туреччиною", - заявив Путін.

При цьому він відзначив актуальність співпраці у протидії міжнародному тероризму і в рамках СНД.

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За словами російського лідера, необхідно забезпечити ефективну діяльність Антитерористичного центру СНД, продовжувати координувати роботу спецслужб, здійснювати постійний обмін інформацією. Особливо важливо уважно стежити за станом справ біля зовнішніх кордонів співдружності.

"Тут не можу не погодитися з президентом Узбекистану, який з тривогою говорив про ситуацію, що складається в Афганістані. Ситуація там дійсно близька до критичної. Терористи різних мастей набирають все більше впливу і не приховують планів щодо подальшої експансії. Одна з цілей – прорватися в центрально-азійський регіон. Нам важливо бути готовими злагоджено реагувати на такий сценарій", - сказав Путін.