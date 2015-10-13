Апеляційний суд залишив Мосійчука під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резулятивну частину ухвали оголосив сьогодні суддя Апеляційного суду Києва Олександр Бець.

“Рішення суду першої інстанції залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення”, - йдеться в ухвалі суду, повний текст якої буде оголошено 15 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

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На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.