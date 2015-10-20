Представник СММ ОБСЄ: Бойовики не надали даних про відведення озброєння

Про це він сказав в інтерв’ю DW.

Зазначається, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) здійснює контроль за відведенням озброєнь на Донбасі, однак поки не отримала даних щодо ситуації уздовж всієї лінії розмежування.

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"У першій фазі ми почали спостерігати та перевіряти відведення танків та артилерії з боку Луганська. Там ми відвідали місця, де розташовувалась військова техніка. Ми знову побували там та встановили, що озброєння, яке задекларували сторони, справді там було", - зазначив Хуг.

За його словами, в ОБСЄ є наявна інформація з українського боку, а також "від Луганська", і представники місії сподіваються отримати дані щодо всієї лінії розмежування.

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Хуг наголосив, що на основі отриманих від сторін даних про види і кількість озброєння, яке відводиться, а також маршрути відведення, СММ ОБСЄ зможе контролювати сам процес відведення озброєнь. "Тільки тоді відбуватиметься верифікація стаціонування озброєнь на складах або у місцях зосередження", - підкреслив Хуг. За його словами, з боку "ДНР" такі дані поки що не надходили.

Він нагадав, що згідно з лютневими домовленостями, протягом двох тижнів з обох боків мало бути відведеним важке озброєння. "Однак ми до цих пір бачимо, що по обох боках лінії розмежування залишається важке озброєння", - заявив Хуг і як приклад навів "Гради". За його словами, це означає, що обидві сторони не втілюють домовленості, досягнуті у лютому цього року.

Водночас 20 жовтня Україна заявила про початок другого етапу відведення озброєнь. За даними прес-центру АТО, у цей період сторони мають відводити танки, а також артилерійські гармати калібром до 100 міліметрів і міномети калібром до 120 міліметрів включно.