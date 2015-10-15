ОБСЄ фіксує важке озброєння на тимчасово окупованих територіях Донбасу

Про це йдеться у звіті місії за 14 жовтня, опублікованому сьогодні.

"Безпілотний літальний апарат СММ помітив дві 152-мм гаубиці Д-20 на буксирі у полі на південь від підконтрольного "ДНР" Донецька", - сказано у звіті.

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Окрім того, інструктори ОБСЄ повідомили, що за межами пов'язаних з відведенням озброєння ліній у Луганській області, вони зафіксували 12 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 24 основних бойових танків Т-64 на тренувальних полігонах поруч з підконтрольними бойовикам "ЛНР" Успенки та Мирного (25 км та 28 км на південний захід від Луганська відповідно).

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами спікера Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкла Боцюрківа, важке озброєння продовжує перебувати на лінії розмежування на Донбасі.