СБУ нагадує про ст. 109 Кримінального кодексу

Служба безпеки України закликає всіх учасників політичного процесу та громадян бути коректними і утримуватися від неконституційних шляхів формування органів влади.

Про це йдеться у повідомленні для засобів масової інформації прес-центру СБУ.

“Заяви і заклики, що останнім часом поширюються у суспільстві щодо можливості неконституційних шляхів формування органів влади, є вкрай небезпечними, оскільки вони можуть спровокувати вчинення протиправних дій, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України”, – вважає голова Служби безпеки України Ігор ДРІЖЧАНИЙ.

Зокрема, стаття 109 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за дії, вчинені з метою захоплення державної влади, публічні заклики до таких дій, у тому числі з використанням засобів масової інформації.

З огляду на суспільно-політичну ситуацію в країні, опікуючись інтересами громадян, Служба безпеки закликає всіх учасників політичного процесу та громадян бути коректними і утримуватися від дій, які могли б призвести до вчинення злочинів.

СБУ разом з іншими правоохоронними органами вживатиме всіх передбачених чинним законодавством заходів для запобігання загрозам конституційного ладу держави з метою забезпечення надійного захисту національної державності, прав і свобод громадян.