Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО бачить три варіанти розвитку подій у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві він зазначив, що може відбутися переформатування антикризової коаліції і висування кандидатури лідера Партії регоінів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра.

При цьому В.ФЕСЕНКО вважає малоймовірним, що всі члени фракції “Наша Україна” увійдуть до цієї переформатованої коаліції. На його думку, імовірність того, що Президент України внесе кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА у парламент становить 70%. На переконання В.ФЕСЕНКА, це може статися не раніше наступного тижня, враховуючи те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО “звик ухвалювати рішення в останній момент”, а також через те, що йому необхідно показати, що це вимушене рішення, яке йому було важко прийняти. На розпуск парламенту і дострокові вибори В.ФЕСЕНКО відвів 20%.

Ще один варіант, імовірність якого становить 10%, - це затягування часу, тобто не розпускати Верховну Раду і не подавати кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, сказав політолог.

За словами В.ФЕСЕНКА, ніяких особливих рішень від круглого столу за участю Президента і представників парламентських фракцій він не очікує. Водночас він вважає, що такий захід може стати “деякою формою психологічної розрядки політичної напруженості між Президентом і парламентом”, а також можна буде знайти формулу розблокування Конституційного Суду.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ запропонував варіант розвитку подій: розпуск парламенту - запровадження надзвичайного стану - референдум.

Як вважає провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, народний депутат Володимир ПОЛОХАЛО, “Наша Україна” шукає формулу, як безболісно та з мінімальними втратами увійти до антикризової коаліції. На його переконання, проведення круглого столу буде легалізацією такого варіанту. «До зради залишається одна доба», - сказав він.