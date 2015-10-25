Луценко вважає перемогою отримання усіма фракціями коаліції відповідних фракцій у місцевих радах

Про це заявив в ефірі «Савік Шустер студія» голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко.

«Я задоволений, що колеги із «Самопомочі» тепер будуть з нами в коаліції у Львові і знатимуть, що таке дієздатна коаліція, і таку ж коаліцію ми створюватимемо в Києві, де будемо домовлятися. В цілому це означає, що наші рішення в Києві будуть швидше сигналізувати їх результати з низу, з територій», - прокоментував парламентраій перші результати екзит-полів.

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Щодо результатів по виборах київського мера Юрій Луценко зауважив, що це «об’єктивна оцінка і Віталія Кличка, і політичної сили, яку він на цей момент очолює». На думку Луценка, в першому турі ніхто не міг перемогти, враховуючи, в якому економічному та соціальному стані перебуває країна зараз.