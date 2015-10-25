У КМДА озвучили попередні дані про явку виборців у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«Вибори в Києві закінчились з явкою 42-44%. Станом на 20-ту годину 25 жовтня всі виборчі дільниці зачинили двері, на деяких виборчих дільницях проходить голосування. Але явка, я не думаю, що буде більше 44%», - сказав Бондаренко.

За його даними, є інформація про 350 порушень виборчого законодавства в ході голосування в столиці, але немає жодного порушення, яке б могло вплинуло на результати голосування чи спричинити визнання виборів такими, що не відбулися.

Бондаренко підкреслив, що вибори в Києві можна вважати такими, що відбулися.

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Він також поінформував, що, зокрема, зафіксовано 150 порушень, що стосуються розміщення агітаційних матеріалів в день голосування і в «день тиші». За словами Бондаренка, до відповідальності притягнуті кияни, які розміщували агітматеріали. На них накладено штрафи. При цьому він підкреслив, що політсили за це відповідальності не несуть. Також, за його даними, відкрито 25 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства під час голосування на виборчих дільницях, зокрема за спроби винести бюлетені.

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За словами голови Київської міської територіальної виборчої комісії Анатолія Сульдіна, остаточні дані про явку та закінчення голосування на виборчих дільницях будуть після 21-ї години. Він зазначив, що вибори в Києві пройшли спокійно та організовано.