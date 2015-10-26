Пєсков назвав росіян "фінансово безграмотними"
У Кремлі відзначили фінансову та географічну безграмотність громадян РФ.
Про це повідомляє кореспондент «Русской службы новостей»» з прес-конференції, присвяченій першій Всеросійській географічній олімпіаді.
«У нас географічна безграмотність, як фінансова. Ось скільки можна людям говорити, щоб не брали кредити у валюті, якщо отримують зарплату в рублях? А вони беруть! Так і з географією, без знання якої людина не може бути інтелігентною», — підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Він пояснив: за допомогою географічного диктанту влада хоче дізнатися, що громадяни знають про свою країну.
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«Багато курйозів з цим пов'язано, недавно згадували плакати, де було написано про антарктичних ведмедів. Жартувати можна на цю тему скільки завгодно, але за останні півстоліття майже в два рази скоротилася кількість годин географії в школах », — зазначив Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, вартість будинку в Підмосков'ї, який придбали прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і його нинішня дружина Тетяна Навка,становить не менше 1 млрд руб.