Пєсков назвав росіян "фінансово безграмотними"

Про це повідомляє кореспондент «Русской службы новостей»» з прес-конференції, присвяченій першій Всеросійській географічній олімпіаді.

«У нас географічна безграмотність, як фінансова. Ось скільки можна людям говорити, щоб не брали кредити у валюті, якщо отримують зарплату в рублях? А вони беруть! Так і з географією, без знання якої людина не може бути інтелігентною», — підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він пояснив: за допомогою географічного диктанту влада хоче дізнатися, що громадяни знають про свою країну.

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«Багато курйозів з цим пов'язано, недавно згадували плакати, де було написано про антарктичних ведмедів. Жартувати можна на цю тему скільки завгодно, але за останні півстоліття майже в два рази скоротилася кількість годин географії в школах », — зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, вартість будинку в Підмосков'ї, який придбали прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і його нинішня дружина Тетяна Навка,становить не менше 1 млрд руб.