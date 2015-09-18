Не 470 млн рублів, а щонайменше 1 млрд: Навальний перепросив Пєскова за занижену вартість його будинку (фото)

Про це на своєму сайті написав відомий опозиціонер Олексій Навальний.

Він зазначив, що такий висновок можна зробити за даними Real Estate Newsletter від ВТБ-24 за грудень 2012 року, де "зібрана актуальна інформація із оренди та продажу найкращих об'єктів нерухомості в Москві, Московській області і за кордоном".

Наголошується, що фотографії будинку співпадають з тими, що були зроблені раніше, однак у 2015 році на знімках з'явилася прибудова, що підвищує ціну особняка.

Опозиціонер опублікував супутникові фото за 2011 та за 2015 роки.

"З урахуванням нової прибудови, стану ринку та курсу долара, ми робимо висновок, що в 2015 році держслужбовець Дмитро Пєсков і його дружина Тетяна Навка придбали своє гніздечко щонайменше за один мільярд рублів", - повідомив Навальний.

"Змушений попросити вибачення у Дмитра Пєскова і Тетяни Навки. Вчора було опубліковано розслідування, де вказувалося, що ця пара в 2015 році купила будинок вартістю 470 млн рублів. Це неправда і не відповідає дійсності", - підсумував Навальний.

Раніше стало відомо, що фігуристка Тетяна Навка і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков за півроку до весілля купили будинок площею 779,2 кв. м. і дві ділянки загальною площею 9373 кв. м.