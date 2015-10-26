До другого туру на виборах мера Дніпропетровська виходять Вілкул та Філатов – паралельний підрахунок

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив виконавчий директор Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України Станіслав Жолудєв.

За його словами, попередньо, Вілкул набирає 37% голосів, Філатов – 35%.

Також 5-відсотковий бар’єр на виборах до Дніпропетровської міськради долають партії «Опозиційний блок» (30%), «УКРОП» (25%), «Громадська сила» (8,8%), БПП «Солідарність», (7,4%), «Самопоміч»(5,9%).

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Жолудєв зазначив, що в Кривому Розі безперечним лідером на виборах є чинний мер Юрій Вілкул.

«Ситуація поки незрозуміла, можливо, в цьому місті не знадобиться другий тур», - повідомив Жолудєв.

Серед партій, які потрапляють до Криворізької міської ради, є «Опозиційний блок» (40%), «УКРОП» (12%), «Самопоміч» (10%), БПП» Солідарність» (8%), Радикальна партія Олега Ляшка (7%), «Батьківщина» (7%), «Сила людей» (5%).

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У третьому за населенням місті області Дніпродзержинську у другому турі зустрінуться представники БПП «Солідарність» Андрій Білоусов (33%) та «УКРОПА» Євген Найда (14%). У другий тур виборів мера у Павлограді виходять Анатолій Вершина («Опозиційний блок») та Євген Терехов («УКРОП»).

За словами Жолудєва, у місті Жовті Води переможцем мерських виборів уже в першому турі став представник партії «УКРОП» Володимир Абрамов, який набрав майже 49% голосів виборців.

За даними ЦВК, явка на місцеві вибори 25 жовтня у Дніпропетровській області склала 42,99%. За інформацією КВУ, найвища явка зафіксована в Юріївскому районі (58%), найменша – в Апостоловському районі – 40,5%.