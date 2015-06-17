Портнов повідомив про перенесення суду за своїм позовом проти українських прокурорів через неявку відповідачів

Про це Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

Портнов зазначив, що бельгійський судовий пристав направив українському Міністерству юстиції повістки для вручення колишнім керівникам Генеральної прокуратури України Олегу Махницкому і Олексію Баганцю у зв'язку з їхнім звинуваченням у фальсифікації документів і наклеп на території Євросоюзу.

"Як і очікувалося, обидві підозрювані особи, спільно з Міністерством юстиції України, яке за Гаазької конвенції відповідає за вручення таких повісток, скоординували свої дії, щоб відкласти розгляд справи у брюссельському суді", - йдеться в повідомленні Портнова.

"Крім того, український Мін'юст письмово заявив, що бельгійські судові пристави послалися не на ту Конвенцію", - додав політик.

Він зазначив, що "саме таку позицію вони представили сьогодні і українському суду, де я буду оскаржувати бездіяльність Мін'юсту про невручення підозрюваним особам повісток у суд Брюсселя".

"Міністерство юстиції, очолюване юристом з Чернівців протиставила себе кримінальному суду Бельгії і вважає недоцільним виконувати Гаазьку конвенцію і розшукувати на території України колишніх українських прокурорів", - вважає Портнов.

Портнов також засумнівався в правильності обраної тактики екс-глав ГПУ.

"Та й самі колишні головні українські прокурори як би нічого не знають про те, що стосовно них бельгійській прокурор направив матеріали в брюссельський суд, тому не з'явилися.Напевно мої опоненти вважають цю тактику мудрою і високоінтелектуальною", - заявив Портнов.

"Я ж вважаю її короткостроковою, адже якщо довго обманювати бельгійське правосуддя, то чиновники українського Мін'юсту можуть зіткнутися з новими несподіваними для себе креативними міжнародними проблемами. Дата та час наступного судового засідання будуть визначені судом на цьому тижні. Від себе додам, що я нікуди не поспішаю і буду тренуватися на українських функціонерах в міжнародних судах до їх повного посиніння", - пообіцяв політик.